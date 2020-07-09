وزارة الصحة السعودية تعلن ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 6 يوليو

يبدو أن فيروس كورونا ما زال ينتشر في أراضي المملكة العربية السعودية، وبالأخص بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية والوقائية، وبالرغم من الحذر الذي عادت به المملكة إلا أن الأعداد تتزايد تزايداً كبيراً، وذلك حال مقارنة أعداد إصابات الأمس باليوم، فهناك فرق ما يقرب من 800 إصابة زيادة اليوم الإثنين.

ارتفاع كبير بأعداد مصابي فيروس كورونا بالسعودية اليوم الإثنين 6 يوليو

وكان مسؤول بوزارة الصحة السعودية أكد في اتصال هاتفي له مع قناة الإخبارية السعودية، أن أعداد الإصابات تضاعفت 3 أو 4 مرات عما كان متوقع الوصول إليه، وأشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم إلتزام بعض المكواطنين بالإجراءات الإحترازية المحددة، والتهاون في ارتداء الكمامات وغيرها.

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وأعلنت الصحة السعودية اليوم الإثنين 6 يوليو الجاري عن تسجيل 4207 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، كما أشارت الصحة إلى وصول إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد حتى اليوم إلى 213716 حالة.

وحول الأعداد التي خرجت اليوم من مستشفيات الحجر الصحي بعد تعافيها بشكل كامل، فقد سجلت 4398 حالة، ووصل مجمل المتعافين حتى اليوم إلى 149634حالة.

كما تم تسجيل 52 حالة وفاه جديدة الإثنين لتصل إجمالي وفيات كوفيد 19 بالمملكة حتى الآن إلى 1968 حالو وفاه، والحالات النشطة بلغت أعدادها اليوم 62114 حالة، والحرجة 2254 حالة.