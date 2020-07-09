الموارد البشرية توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تغييرات في إجازة عيد الأضحى

بعد قرار المملكة بخفض أعداد الحجاج لهذا العام 1441هـ/2020م واقتصاره على حجاج الداخل وبحدود 10 آلاف حاج من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من اتخاذ تدابير احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد، تم تداول على نطاق واسع أنباء عن وجود تغييرات في إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في المملكة، مما دعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبيان حقيقة الأمر نافية صحة تلك الأنباء المتداولة.

إجازة عيد الأضحى

لا تغييرات بشأن إجازة عيد الأضحى

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على ان الإجازة تبدأ في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية يوم الخامس عشر من الشهر ذاته، وفقاً للائحة الإجازات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب توقيت أم القرى الحالي سيكون يوم الخميس الموافق 2 ذي الحجة المقبل آخر يوم دوام، باعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وتبدأ إجازة العيد لموظفي القطاع العام يوم الأحد 5 ذي الحجة.

وفي سياق منفصل وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، أعلن المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها عن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج لموسم العام الحالي ومن أبرزها وضع ضوابط عامة لمقدمي الخدمة منها: