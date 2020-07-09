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منع لمس الكعبة والحجر الأسود وتعقيم وتغليف حصى الجمرات اثناء الحج

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قام المركز الوطني للوقاية من الأمراض بإصدار بروتوكولات صحية خاصة بموسم حج العام الحالي 1441, وجاء تفصيلها كما يلي:

البروتوكولات الصحية المتبعة في الحج

  1. يمنع الحجاج من الدخول للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح ( للتصريح الوقائي )، بدءاً من تاريخ 1441/11/28 حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لعام 1441.
  2. الحالات المشتبه بإصابتها يسمح لها بإكمال الحج بعد تقييمها من قبل الطبيب، حيث يتم اتباعهم بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما يخصص مسكن منفصل ونقل لمسار رحلة حج خاص بحالتهم.
  3. اعفاء اي شخص من العمل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق أو فقدان مفاجئ لحاستي الشم والتذوق) من العمل حتى اختفاء الأعراض.
  4. التنبيه على لبس الكمامات للمؤيدين للحج وجميع العمال في كل الأوقات ومن ثم التخلص منها بالطريقة الصحيحة.
  5. تنظيم انتظار الحجاج عند كل نقطة تجمع، وتسليم الأمتعة وتنبيه المطاعم بالحرص على إجراءات التباعد الوقائي.
  6. منع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بين الحجاج (مثل: معدات الحماية أو أجهزة الاتصال أو الملابس أو أدوات الحلاقة أو المناشف).
  7. تحديد عدد الأشخاص الذين يستعملون المصاعد لضمان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.
  8. استخدام علامات تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد في معظم الأماكن مثل السلالم الكهربائية والسلالم الاعتيادية.
  9. تطهير الأسطح بشكل دوري وازالة الاوساخ بالمنظفات والماء والصابون.
  10. الاهتمام بتنظيف دورات المياه حسب مواعيد الصلاة.
  11. العمل علي نشر تهوية جيدة في كافة الأماكن التي سيتواجد بها الحجاج والعاملين.
  12. وضع مطهرات في جميع أرجاء الحرم بجوار الكاشفات.
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