منع لمس الكعبة والحجر الأسود وتعقيم وتغليف حصى الجمرات اثناء الحج

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قام المركز الوطني للوقاية من الأمراض بإصدار بروتوكولات صحية خاصة بموسم حج العام الحالي 1441, وجاء تفصيلها كما يلي:
البروتوكولات الصحية المتبعة في الحج
- يمنع الحجاج من الدخول للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح ( للتصريح الوقائي )، بدءاً من تاريخ 1441/11/28 حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لعام 1441.
- الحالات المشتبه بإصابتها يسمح لها بإكمال الحج بعد تقييمها من قبل الطبيب، حيث يتم اتباعهم بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما يخصص مسكن منفصل ونقل لمسار رحلة حج خاص بحالتهم.
- اعفاء اي شخص من العمل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق أو فقدان مفاجئ لحاستي الشم والتذوق) من العمل حتى اختفاء الأعراض.
- التنبيه على لبس الكمامات للمؤيدين للحج وجميع العمال في كل الأوقات ومن ثم التخلص منها بالطريقة الصحيحة.
- تنظيم انتظار الحجاج عند كل نقطة تجمع، وتسليم الأمتعة وتنبيه المطاعم بالحرص على إجراءات التباعد الوقائي.
- منع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بين الحجاج (مثل: معدات الحماية أو أجهزة الاتصال أو الملابس أو أدوات الحلاقة أو المناشف).
- تحديد عدد الأشخاص الذين يستعملون المصاعد لضمان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.
- استخدام علامات تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد في معظم الأماكن مثل السلالم الكهربائية والسلالم الاعتيادية.
- تطهير الأسطح بشكل دوري وازالة الاوساخ بالمنظفات والماء والصابون.
- الاهتمام بتنظيف دورات المياه حسب مواعيد الصلاة.
- العمل علي نشر تهوية جيدة في كافة الأماكن التي سيتواجد بها الحجاج والعاملين.
- وضع مطهرات في جميع أرجاء الحرم بجوار الكاشفات.