أمر ملكي من الملك سلمان بـ ” تمديد تأشيرات وإقامة الوافدين “

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا اليوم الأحد 5/7/2020م يقضي بتمديد تأشيرات وإقامة الوافدين في المملكة وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا العالمية سواء بالنسبة للأفراد أو منشآت القطاع الخاص والمستثمرين، أو الأنشطة الإقتصادية القائمة في المملكة، وما اتخذته من قرارات بتطبيق التدابير الإحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تمديد تأشيرات وإقامة الوافدين

من هم المشمولين بالتمديد والشروط

وقد تضمنت الموافقة الملكية السامية بتمديد مدة إضافية لعدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين وفقًا لما يلي:

تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تُستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر أن الاستثناءات التي منحها التوجيه الملكي وفق ما هو مبين أعلاه تخضع للمتابعة بشكل مستمر والتغيير تبعًا لما تقتضيه الضرورة والحاجة.

142 مبادرات المملكة منذ بداية أزمة كورونا

ويُذكر أن المملكة منذ بداية جائحة كورونا ولمواجهة تداعياتها أعلنت عن العديد من من المبادرات العاجلة، وصلت إلى 142 مبادرة، وبلغت قيمتها ما يفوق الـ214 مليار ريال سعودي، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وكانت الحكومة أصدرت الخميس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتمديد عدد من المبادرات لمدة إضافية من أجل الإستفادة بشكل كامل من المبادرات المعلن عنها منذ بداية أزمة كورونا والتي تركزت المبادرات التي تم الموافقة على تمديدها على