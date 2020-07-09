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المواطنون السعوديون على موعد كل شهر حسب التقويم الميلادي وفي العاشر منه على وجه التحديد، مع صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمستفيدين ممن تتوفر فيهم شروط وأهلية الاستحقاق للدعم والمكتملة طلباتهم، وبحسب الجدولة الزمنية لمواعيد الصرف بشكل دوري يتم إيداع دفعات الدعم الجديدة في العاشر من كل شهر ميلادي، على أنه يتم تقديمه يوم او تاخيره يوم في حال صادف اليوم العاشر عطلة نهاية الأسبوع، ولذلك فقد تم تقديم موعد إيداع الدفعة 32 من حساب المواطن ليكون في يوم الخميس الموافق الـ9 من يوليو القادم بدلًا من يوم الجمعة 10 يوليو، والذي يوافق يوم إجازة أسبوعية في السعودية.
موعد إيداع الدفعة 32 من حساب المواطن
بالأرقام تفاصيل دفعة دورة شهر يونيو الماضي ( الدفعة 31 )
تم إيداع الدفعة الـ31 السابقة عن شهر يونيو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في الـ10 من الشهر الماضي والتي بلغ إجمالي ما تم إيداعه 1.7 مليار ريال وفق مايلي:
- نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 31 بلغت 78% وعددهم بلغ حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.
- بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال.
- إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
- 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.
- بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالًا.
- بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة أي ما نسبته 60%.
- بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد.
- بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، بما يعادل 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
- بلغت نسبة أرباب الأسر 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%.
- بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكور المستقلين 44%.