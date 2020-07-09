المواطنون السعوديون على موعد كل شهر حسب التقويم الميلادي وفي العاشر منه على وجه التحديد، مع صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمستفيدين ممن تتوفر فيهم شروط وأهلية الاستحقاق للدعم والمكتملة طلباتهم، وبحسب الجدولة الزمنية لمواعيد الصرف بشكل دوري يتم إيداع دفعات الدعم الجديدة في العاشر من كل شهر ميلادي، على أنه يتم تقديمه يوم او تاخيره يوم في حال صادف اليوم العاشر عطلة نهاية الأسبوع، ولذلك فقد تم تقديم موعد إيداع الدفعة 32 من حساب المواطن ليكون في يوم الخميس الموافق الـ9 من يوليو القادم بدلًا من يوم الجمعة 10 يوليو، والذي يوافق يوم إجازة أسبوعية في السعودية.

موعد إيداع الدفعة 32 من حساب المواطن

بالأرقام تفاصيل دفعة دورة شهر يونيو الماضي ( الدفعة 31 )

تم إيداع الدفعة الـ31 السابقة عن شهر يونيو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في الـ10 من الشهر الماضي والتي بلغ إجمالي ما تم إيداعه 1.7 مليار ريال وفق مايلي: