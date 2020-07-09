رسوم رخصة القيادة وكيفية تجديدها عبر منصة أبشر

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة استخراج رخصة القيادة من خلال منصة ابشر الإلكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 من اجل تطوير كافة القطاعات وخاصة قطاعات الخدمات الهامة سواء للمواطن والمقيم وذلك وفق مجموعة من القواعد والشروط التي نتطرق غليها من خلال هذا المقال.

رسوم رخصة القيادة

حددت وزارة الداخلية الرسوم التي يتم دفعها من أجل استخراج رخصة القيادة، بعد توفيرها إلكترونيا من خلال منصة ابشر كما أتاحت طرق الدفع إلكترونياً أيضاً تيسيراً على الأفراد في استخراج الرخصة وفق الشروط الواجب توافرها، وتتم جميع التعاملات إلكترونيا من خلال منصة أبشر وحتى استلام الرخصة الجديدة فقط من احد مكاتب إدارة المرور القريبة أو عن طريق البريد، ورسوم استخراج الرخصة كالتالي:

استخراج رخصة قيادة لمدة عامين يتم دفع 80 ريال سعودي

استخراج رخصة قيادة لمدة خمس سنوات يتم دفع 200 ريال سعودي

استخراج رخصة طويلة الأمد لمدة عشر سنوات يتم دفع 400 ريال سعودي

خطوات تجديد رخصة قيادة إلكترونياً

يتم تجديد رخصة القيادة لمن بلغ الثامنة عشر عاماً والذي قام بأداء الخطوات الأولى لاستخراج رخصة القيادة من الالتحاق بمدرسة القيادة واجتياز الاختبارات والكشف الطبي وغيره، ويتم تجديد الرخصة بهذه الخطوات: