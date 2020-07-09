حقيقة وفاة الاعلامي عوض القحطاني

نشرت صحيفة عكاظ قبل قليل وبعض الصحف السعودية عن سوء الحالة الصحية للصحفي عوض القحطاني , ونشر البعض خبر وفاة الاعلامي عوض سعد القحطاني , فهل هذا الخبر صحيح أم اشاعة تم تداولها غير صحيحة؟

من هو الإعلامي عوض القحطاني

اسمه عوض سعد القحطاني سعودي الجنسية نشأ في منطقة عسير وعمل كاعلامي للكثير من القنوات الإعلامية أهمها قناة أخبار 24 , كان قد تخرج من كلية الاعلام في الرياض ثم اتجه للعمل كصحفي , والآن هو مستشار صحفي ويمتلك بعض العضويات في العديد من المنظمات الدولية مثل عضوية اتحاد الصحافة العربية والفضائية ,

ساهم الاعلامي عوض القحطاني في إنشاء الكثير من التقارير والبرامج التلفزيونية لهيئة الاذاعة والتلفزيون ويمتلك العديد من البرامج الاذاعية وايضا الكثير من المقالات التي كتبها.

حالة عوض القحطاني

حسب تقرير موقع اخبار24 صرح بأن الحالة الصحية لـ عوض القحطاني مستقرة وهو في حالة جيدة وان الاخبار التي يتم تداولها عن خبر وفاته هي غير صحيحة.

اعلنت مصادر صحفية بنقل الاعلامي عوض القحطاني إلى مستشفيات الرياض من أجل تلقي العلاج ,بعدما كان في مستشفي , وقد لاقي خبره حالته للبعض بالحزن وتفاعل الكثيرون على خبر سوء حالة عوض القحطاني.

وقررت الفرق الطبية قيامهم بنقل الاعلامي عوض سعد القحطاني الى أحد مستشفيات الرياض لانها تمتلك المعدات اللازمة والمتقدمة وهي أكثر تطورا وتمتلك نخبة من الكوادر الطبية في مجالات تخصصية غير موجودة في المستشفى العسكري بخميس مشيط.

واكد الاطباء ان حالة الاعلامي عوض القحطاني ستصبح على ما يرام خلال الايام القادمة باذن الله، وان حالته الآن تتجه نحو الاستقرار.