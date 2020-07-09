الصحة السعودية تلعن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

أعلنت الصحة السعودية تقريرها اليومي لمستجدات فيروس كورونا واخر احصائيات تم الوصول إليها , حيث أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لتعافي 2642 وخروجهم من العزل , وتم تسجيل ما يقارب 65 حالة وفاة.

التقرير الكامل لإصابات كورونا في السعودية

بناء على تقرير الصحة السعودية بلغ إجمالي أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدايته حتي الآن في المملكة الي 205929 حالة , من ضمن الحالات عدد 60815 يقومون بتلقي العلاج في الوقت الراهن ومعظمهم مطمئنون ,بينما منهم عدد 2295 حالة حرجة , وبلغ إجمالي المتعافين 143256 شخص , وارتفعت نسبة الوفيات بعد تقرير اليوم الي 1858 حالة وفاة.

وما يتعلق بالفحوصات فقمات المملكة بإجراء 52135 فحصا جديدا وبذلك يصل إجمالي عدد الفحوصات 1823763 فحص.

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وصرحت الصحة بأن بلغت اجمالي الاصابات من النساء بنسبة تصل إلى 37% والذكور 63% فيما بلغت نسبة كبار السن 4% والأطفال 10%والبالغين 86%.

وسدت وزارة الصحة قصة الشاب الذي قام بنقل العدوى لعدد 9 من أصدقائه خلال الاجتماع سويا وبعدما لقاهم حينما لم يلتزم بالعزل المنزلي بعدما كان مخالط لحالة مصابة وتم التأكد من إصابتها.

وتتيح وزارة الصحة السعودية موقعها الالكتروني للشعب لمتابعة اخر تقرير ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وكشفت الإصابات توزيع أكثر المدن انتشارا للعدوى وهم :