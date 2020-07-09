هل تعاني من ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية ؟.. شركة المياه الوطنية تحدد 3 أسباب وتوجه نصائح…

يلاحظ العديد من عملاء شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية دون معرفة أسباب واضحة لارتفاع قيمة الاستهلاك، مما دعا الشركة لتحديد أبرز الأسباب لذلك وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” استنادًا لنتائج تحليل تسويات الفواتير المرتفعة للعملاء خلال 3 سنوات، لتتوصل إلى 3 أسباب، يُعتبر أحدها هو سبب ارتفاع الاستهلاك.

ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية

أسباب ارتفاع قيمة استهلاك المياه الشهرية

وكانت أبرز نتائج تحليلات شركة المياه أن هناك 3 أمور تسبب الارتفاع في قيمة استهلاك المياه وهي:

%82 بسبب التسربات الداخلية من (العوامة، رقبة الخزان، كرسي المرحاض).

%15 عدم تحديث بيانات العقار واستحقاق طلب تقسيم الوحدات.

%2 بسبب قراءات تقديرية لعدادات ميكانيكية قديمة يجري استبدالها.

وأوضحت الشركة لجهة التسريبات الداخلية للمياه، حيث كشفت أن سبب التسريبات الداخلية بحسب نتائج تحليل تسويات الفواتير المرتفعة للعملاء يتمثل في أن 93% من حالات الارتفاع المفاجئ للفواتير، تعود للتسريبات الداخلية والتي تكمن في :

Advertisements

عوامة الخزان الأرضي بنسبة 79%.

رقبة الخزان الأرضي بنسبة 70%.

كراسي المرحاض بنسبة 65%.

وأضافت الشركة أنه وبعد زيارات للمنازل والكشف عليها وُجد لدى أصحابها أكثر من نوع للتسرب، وبعد إجراء معالجة لتلك التسربات تم تحقيق نسبة وفر بـ46%، وتخفيض تكلفة الفواتير بنسبة 60%.

نصائح شركة المياه لترشيد الاستهلاك

ووجهت شركة المياه الوطنية عدة نصائح لترشيد الاستهلاك والتي شملت:

تحديث البيانات.

طلب تقسيم الوحدات.

متابعة الاستهلاك.

فحص التسربات الداخلية ومعالجتها.

تركيب أدوات ترشيد الاستهلاك.

مراعاة سلوكيات الاستخدام.

وأشارت الشركة إلى قيامها بتوسيع دائرة الربط بخدمة الإشعارات التنبيهية من العدادات الذكية، التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك وتجاوزه الحد الطبيعي، من خلال استلام رسائل SMS مجانية، وذلك لضمان الشفافية، ونوهت إلى أن عدد المرتبطين بالخدمة، بلغ حتى الآن أكثر من 750 ألف عميل.