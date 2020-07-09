“بـ80 ريال” استخراج رخصة القيادة من المنزل إلكترونياً عبر منصة أبشر والرسوم والشروط…

تعد الآن منصة أبشر من أكثر المواقع السعودية انتشاراً واستخداماً، نظراً للعديد من الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين، ولا شك أن أمر استخراج رخصة القيادة أو أي مستخرج رسمي، يستلزم جهداً ووقتاً كبيراً، وفي ظل حالة الطقس الحالية وارتفاع درجات الحرارة فإن الأمر يزداد عناءً، ولكن الآن وداعاً لتضييع الوقت وبذل الجهد، ويمكنك الآن استخراج رخصتك من منزلك دون أي عناء.

استخراج رخصة القيادة من المنزل إلكترونياً عبر منصة

حيث تم إطلاق نظام جديد إلكتروني يتمكن المواطن أو السائق من خلاله بالدخول إليه واستخراج رخصة القيادة منه إلكترونياً ومن المنزل، حيث يقوم السائق بالدخول للموقع ويقوم بتقديم طلب لتجديد الرخصة، والمدة يرغب المواطن بها.

وحول استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر وبشكل إلكتروني، قامت المرور بالإعلان عن الرسوم المحددة وذلك بحسب المدة الزمنية المحددة لكل رخصة، وجاءت الرسوم المقررة على النحو التالي:

1- الرخصة مدة سنتين بـ 80 ريال سعودي.

2- رخصة خمس سنوات بـ 200 ريال سعودي،.

3- والرخصة طويلة الأمد والتي تخدم 10 سنوات ولا يحتاج المواطن لتجديدها تصل قيمتها إلى 400 ريال سعودي.

كما أشارت إدارة المرور العامة بالمملكة العربية السعودية إلى أن شروط استخراج رخصة القيادة إلكترونياً، يستلزم أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وعند إتمام ووصول المتقدم لهذا العمر، يتمكن من استخراج الرخصة بدون اختبار، ولكن شرط دخوله اختبار سابق، وذلك وفق المادة رقم 39 والفقرة الرابعة من نظام المرور.