السعودية |   انتشال جثة سعودي سقط بمنطقة وعرة في عسير

شكرا لقرائتكم انتشال جثة سعودي سقط بمنطقة وعرة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي شاب سعودي في العقد الثالث من العمر، حتفه حين سقط في منطقة وعرة من أعلى جبل السودة على مسافة 20 متر تقريباً.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، تلقى بلاغاً بسقوط شخص في منطقة وعرة بعين الذيبة بالسودة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع.

Advertisements

وعند الوصول لأقصى مكان تصل له الآليات قرب موقع الحالة، قامت فرق الإنقاذ بالترجل والسير لمسافة تزيد عن ٤ كيلومترات في منطقة جبلية وعرة وبرفقتهم التجهيزات اللازمة، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر من جبل مرتفع ومنحدر إلى أسفل وادي بارتفاع 20 مترا تقريبا.

تم نزول فرق الانقاذ باستخدام الحبال وسُلم الكلال ووسائل التأمين وصولاً للمتوفى وحمله على النقالة وسحبه للأعلى واخراجه ثم العمل على ايصاله لمنطقة تجمع الآليات، حسب ما أوضح المسعفون من الهلال الأحمر، مع إحالة الحادث للجهة المختصة.

وجدد المتحدث الإعلامي الدعوة إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، قد تشكل أي خطورة مع متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة.