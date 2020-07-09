شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يتخطى 158 ألفا.. والحالات «النشطة» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 158.050 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2059 حالة وفاة.
وأضافت إن هناك 60.035 حالة نشطة بين الحالات المصابة، لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة.
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