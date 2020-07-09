شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة عبير بنت فيصل: المرأة شريك فاعل في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية، أن المرأة السعودية حظيت ولا تزال بدعمٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مكنها من تبوؤ مناصب قيادية، وجعلها شريكاً فاعلاً في التنمية، عبر ما هيأته من برامج ومبادرات للدعم والتمكين، وتحديث الأنظمة والتشريعات، إيماناً بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضحت سموها، في اللقاء الثالث من سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية لمجموعة تواصل المرأة العشرين، التي تنظمها جمعية النهضة تزامنًا مع رئاستها لمجموعة تواصل المرأة العشرين «W20» بشراكة إقليمية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن المجلس حرص منذ إعلان استضافة المملكة لمجموعة العشرين على أن يكون للمجلس دور جوهري في عكس صورة مشرقة للمرأة السعودية، التي هي محل أنظار العالم، مؤكدةً أهمية دعم مشاركة المرأة في جميع المجالات وإضافة جهودها لتحقيق البناء والتنمية في النظام العالمي المعاصر.

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