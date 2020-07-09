شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ريالا مخالفة «عدم تأمين المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ«اليوم»، أن المديرية العامة للمرور، حددت قيمة مخالفة عدم تأمين المركبة، بـ150 ريالًا، موضحةً أنه لن يتم احتساب مخالفة أخرى لعدم تأمين المركبة، ما لم يمض على مخالفة التأمين 24 ساعة منذ بداية المخالفة الأولى، وذلك في حال تم تسجيل مخالفات أخرى على المركبة.

نقاط التفتيش

وانفردت ”الخليج 365” بتفاصيل مخالفة التأمين بعد أن علمت أن كبائن الرصد الآلي «ساهر» لا ترصد مخالفة عدم سريان تأمين المركبات منفردة، وإنما تقترن بتسجيل مخالفة مرورية أخرى كالسرعة أو حزام الأمان، أو مكالمة الجوال أثناء القيادة وغيرها، إضافة لرصدها في نقاط التفتيش، التي يتم خلالها التأكد من سريان تأمين المركبة أسوةً بالفحص الدوري.

احتساب المخالفات

وأوضحت المصادر أنه عند رصد المخالفة، فإنه يتم الاستعلام عن سريان تأمين المركبات، ومن ثم احتساب المخالفة بقيمة 150 ريالا، إضافةً إلى مخالفة السرعة، وعند رصد مخالفة أخرى في نفس اليوم، لا يتم الاستعلام عن التأمين، إلا بعد مرور 24 ساعة، على أن يتم احتساب مخالفة السرعة بشكل طبيعي.

اللائحة التنفيذية

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ودعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية لمتضرري الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليا، والمقرر في غرة ذي الحجة 1441هـ.

ظروف استثنائية

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فقد تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلات الإدارة لدى مركز المعلومات الوطني.

وشرحت عبر حسابها في «تويتر» ‏كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة «أبشر».

طريقة الاستعلام

وللاستعلام على موقع «أبشر»، فإنه يبدأ بإدخال المعلومات الشخصية من تاريخ الميلاد والاسم بالكامل، وإدخال رقم الهوية الوطنية، وكل البيانات الشخصية، ورقم الجوال، ثم الولوج إلى قسم الاستعلامات، منها الاستعلام عن مركبة، ومنها ستفتح صفحة جديدة، تطلب إدخال رقم الهوية الوطنية، ورقم لوحة السيارة، وبعد إدخال المطلوب، تفتح صفحة جديدة فيها كل البيانات المطلوبة عن المركبة محل السؤال، ورقم وثيقة التأمين «إن وجدت»، ومنها يمكن معرفة أن السيارة مؤمن عليها أم أن المركبة غير مؤمن عليها وموعد تجديد وثيقة التأمين.