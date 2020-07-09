شكرا لقرائتكم خبر عن «الموانئ»: نستهدف التحول إلى مركز جذب عالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الخلب خلال تفقده أمس ميناء جازان، أن مستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناء، ستُسهم في رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.
وبحث رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال اللقاء سير العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية، وشدد على ضرورة تنفيذها حسب ما خطط لها.
وتفقد خلال جولة ميدانية داخل الميناء الأرصفة ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، واطلع على إمكانات ومقومات الميناء والمشاريع الحالية والمستقبلية.
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