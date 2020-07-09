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«الموانئ»: نستهدف التحول إلى مركز جذب عالمي

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أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ م.سعد الخلب، على الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الموانئ في المملكة من القيادة الرشيدة، موضحاً أن الهيئة لديها خطط وبرامج تطويرية يجري العمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030»، لتحويلها إلى مركز جذب عالمي.

وأوضح الخلب خلال تفقده أمس ميناء جازان، أن مستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناء، ستُسهم في رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.

وبحث رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال اللقاء سير العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية، وشدد على ضرورة تنفيذها حسب ما خطط لها.

وتفقد خلال جولة ميدانية داخل الميناء الأرصفة ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، واطلع على إمكانات ومقومات الميناء والمشاريع الحالية والمستقبلية.

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