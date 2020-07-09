شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان: «التمويل والتمكين» يحفز التجارة والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
وأشار نائب أمير جازان إلى أن الملتقى الذي تنظمه غرفة جازان افتراضياً، جاء بعد أن سجلت المملكة سبقا عالميا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات صارمة ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
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