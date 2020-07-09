شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان: «التمويل والتمكين» يحفز التجارة والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أن ملتقى أدوات التمويل والتمكين، يستهدف دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص وتحفيز التجارة والاستثمار وتقديم المساعدات اللازمة بخطط مدروسة لمنشآت الأعمال بالمنطقة، بالإضافة إلى وضع البرامج التمويلية والفنية التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص الاستثمارية للشباب ورفع مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار نائب أمير جازان إلى أن الملتقى الذي تنظمه غرفة جازان افتراضياً، جاء بعد أن سجلت المملكة سبقا عالميا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات صارمة ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.