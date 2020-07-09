شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يناقش انتهاء الولاية على القاصر ببلوغ «18» عاما والان نبدء بالتفاصيل

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن «الثامنة عشرة» ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

مكافحة التحرش

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش، وتقرير اللجنة الخاصة المتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، إلى المجلس.

الاقتصاد والطاقة

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ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل «الفقرة الثانية» من المادة «السادسة والعشرين»، من نظام العمل على جدول أعمال المجلس، وتقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومقترح لتعديل الفقرة «2» من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة «6» من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

الأداء السنوي

وأحالت تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة «2» للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة، ومنها تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441هـ.