شكرا لقرائتكم خبر عن «فوترة» التأمين الصحي الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام للمجلس د. شباب الغامدي إن المؤتمر حظي باهتمام واسع، وبلغ عدد المسجلين حوالي ٢١٦٠ من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتا إلى أن تنظيم المجلس لتلك الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته وخططه الإستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.
وأضاف الغامدي أن المجلس اعتمد مؤخرا نشاط «إدارة دورة الإيرادات RCM»، مستهدفا تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة.
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