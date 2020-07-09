شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف خدمة صحية مجانية بعرسال والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف.

وراجع العيادات خلال شهر يونيو الماضي 8.063 مريضًا حصلوا على 13.259 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى مع اتباع الإجراءات اللازمة وأخذ جميع الاحتياطات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليتم تقديم الخدمات للمرضى في بيئة طبية آمنة.

واستقبلت عيادات الصحة العامة 476 مريضًا، وعيادات طب العيون 734 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 952 فردًا، وعيادات الأسنان 523 مريضًا، فيما استقبلت عيادات الأطفال 522 فردًا مع تقديم 242 لقاحًا. كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 570 مريضًا، وعيادات العظام 452 حالة، وعيادات القلب 361 فردًا، وعيادات المسالك البولية 671 مريضًا، وعيادات الجهاز الهضمي 338 حالة، والعيادات النسوية 587 امرأة، وكذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 84 مستفيدًا، وعيادة الصحة النفسية 294 مستفيدًا.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الصحة المجتمعية 1.256 فردًا، بينما حصل 4.012 مستفيدًا على أدوية من الصيدلية المجانية، و1.095 شخصًا استفادوا من خدمات التحاليل الطبية في المختبر.

وفي ظل القلق والمخاوف التي يعيشها اللاجئون السوريون في مخيمات عرسال المكتظة بالنازحين التي تعد بيئة خصبة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بسرعة كبيرة، تستمر وتواصل فرق الصحة المجتمعية في المركز تنفيذ العديد من حملات التوعية للأهالي في المخيمات، لتعريفهم بالجائحة وطرق انتقالها وأساليب الوقاية منها، بالإضافة لتزويدهم بحقائب النظافة الشخصية.