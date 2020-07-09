شكرا لقرائتكم خبر عن 235 عيادة «تطمن» على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل
وخصّصت الصحة هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها حوالي 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.
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