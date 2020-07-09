شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة لـ«التميز الإلكتروني» بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة حفر الباطن جائزة التميز في مجال التعليم الإلكتروني، في إطار تعزيز دور الجامعة لدعم وتشجيع أفضل الممارسات التعليمية الحديثة لمواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. محمد العنزي، أن الجائزة تستهدف تشجيع ودعم الابتكار والأفكار الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني وتنشيط ممارسات التعليم عن بُعد لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز وبث روح التنافسية بين أعضاء هيئة التدريس لإثراء المحتوى الإلكتروني وتحسين مخرجات التعليم.

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