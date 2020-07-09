شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليون ريال غرامات مخالفات «سكن العمالة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين الأحساء م. فؤاد الملحم، أن وحدة متابعة سكن العمالة، منذ بدء أعمالها في 6 شوال 1441هـ، فرضت غرامات بحسب اللائحة تقدر بـ ٢ مليون و٣١٠ آلاف ريال، وتابعت معالجة 291 بلاغا تلقاها مركز البلاغات والطوارئ «٩٤٠» بشأن مخالفات سكن العمالة.
وأشار رئيس وحدة متابعة إسكان العمالة في الأمانة م. حسن الحجي، إلى أن اللائحة المحدثة للاشتراطات الصحية لمساكن العمالة تضمنت اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والإجراءات الوقائية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة الفيروس وأحكام ومراقبة تنفيذ الاشتراطات لتوفير المسكن الصحي المناسب للعمالة، مبينا أن الأمانة أنشأت الوحدة خاصة لمواكبة توجهات الوزارة الرامية إلى القضاء على مساكن العمالة العشوائية من خلال تكوين لجان فرعية مهامها مسح وحصر ومتابعة تلك المساكن مع اتخاذ جزاءات رادعة للمخالفين بالتوازي مع البرامج التحفيزية لإنشاء مساكن عمالية من شأنها أن تسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة وتحقيقا لاستقرار الحياة الآمنة والصحية في المحافظة.
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