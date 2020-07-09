شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 1007 مواقع والان نبدء بالتفاصيل
وكلفت الأمانة 9522 من الكوادر البشرية بالنظافة؛ لرفع 7635 طنًا من النفايات، وإزالة 4506 أمتار من الأنقاض والمخلفات، ونفذ 482 فردًا من الكوادر البشرية عمليات إصحاح بيئي شملت تطهير وتعقيم 1007 مواقع.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، كما دعت لضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين معها لغرض حماية الوطن ومَن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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