شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 2.7 مليون زهرة وشتلة بالقطيف سنويا والان نبدء بالتفاصيل

ينتج المشتل التابع لبلدية محافظة القطيف مليونين وسبعمائة ألف زهرة وشتلة متنوعة سنويا، مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، في إطار الخطط المعدة لتجميل الشوارع العامة وزيادة الرقعة الخضراء ومساحة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن الهدف الأساسي من إنشاء المشتل هو إمداد البلدية لتغطية الحدائق والشوارع بالمحافظة بالشتلات والنباتات اللازمة للزراعة في أوقات محددة، وكذلك لتعويض النقص من التالف والميت من نباتات الحدائق، واستبداله بنباتات جديدة بصورة سريعة لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج شتلات النباتات المتنوعة من الزهور والأشجار والشجيرات.

وأبانت البلدية أن مساحة المشتل تبلغ 40 ألف م2 وهو مهيأ لتوفير الظروف البيئية الملائمة لإكثار الشتلات بالبذور أو الأجزاء الخضرية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لعمر الزهور التي تزرعها البلدية تتفاوت بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.

ولفتت إلى تهيئة موقع المشتل بردم المناطق المنخفضة بالرمال، وإنشاء شبكة ري بنظام التبخير الرذاذي للمياه داخل البيوت «الفايبرجلاس» لتلطيف الجو، وإنشاء غرفة خاصة لخلط التربة وتجهيزها للزراعة، بالإضافة إلى عمل غرفة لإنبات البذور، وتهيئة الجزر الوسطية بالشوارع الرئيسية بصيانة وقص المسطحات الخضراء وزراعة الزهور المستديمة، وكذلك المداخل والمرافق العامة لإضفاء أجواء جميلة للمحافظة.