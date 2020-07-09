شكرا لقرائتكم خبر عن قبول تنافسي بــ «النسبة الموزونة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، آلية القبول التنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة وفق المعادلة التالية، لتكون 40 % من معدل الثانوية، و50 % من درجة اختبار القدرات، و10 % من درجة اختبار التحصيلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح، أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم على القبول إلكترونيًا في يوم الإثنين الموافق 22 ذي القعدة.