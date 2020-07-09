شكرا لقرائتكم خبر عن قبول تنافسي بــ «النسبة الموزونة» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، آلية القبول التنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة وفق المعادلة التالية، لتكون 40 % من معدل الثانوية، و50 % من درجة اختبار القدرات، و10 % من درجة اختبار التحصيلي.
وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح، أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم على القبول إلكترونيًا في يوم الإثنين الموافق 22 ذي القعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبول تنافسي
بــ «النسبة الموزونة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.