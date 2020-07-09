شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وحدات تعقيم لمستفيدي الدور الإيوائية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، الحرص على صحة وسلامة كل الموظفين والمستفيدين، وتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من انتشار الفيروس، من خلال اتباع طرق الوقاية واستخدام مثل هذه الاجهزة الإلكترونية، التي تحتوى على وحدات تعقيم ذاتية، معتمدة ومصرحة من هيئة الغذاء والدواء.
وقدم المقبل شكره لمدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد، ورئيس أمناء صندوق موظفي سابك التنموي «بر» سليمان الحصين، على ما قدموه من دعم ومساندة للفروع الإيوائية والمراكز التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
من ناحيته، أوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد أن الجهاز المستخدم هو من ضمن تسعة أجهزة تم وضعها في جميع الدور الإيوائية مثل مراكز التأهيل الشامل ذكور وإناث ودور الأيتام بالدمام والأحساء ودار رعاية المسنين والمسنات ودار الملاحظة الاجتماعية وغيرها من الدور.
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