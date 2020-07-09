شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 158 عمود إنارة بـ«العقيق» والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخبر، من أعمال إعادة تأهيل الإنارة بحي العقيق في العزيزية، بإجمالي 158 عمود إنارة، و222 فانوسا بقدرات مختلفة، وذلك ضمن الخطة الزمنية المجدولة الهادفة لرفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة في أحياء العزيزية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أنه تم تمديد كابلات بقياسات مختلفة بطول إجمالي 8600 متر تقريبًا، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تساهم بشكل فعال لسالكي الطريق من المارة وقائدي السيارات.

وأشار م. الزايدي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بالاهتمام بشبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.