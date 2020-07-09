شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 158 عمود إنارة بـ«العقيق» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أنه تم تمديد كابلات بقياسات مختلفة بطول إجمالي 8600 متر تقريبًا، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تساهم بشكل فعال لسالكي الطريق من المارة وقائدي السيارات.
وأشار م. الزايدي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بالاهتمام بشبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل 158 عمود إنارة بـ«العقيق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.