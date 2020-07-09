استشاري أمراض معدية لـ”المواطن”: الطاعون الدبلي يمكن علاجه ولا داعي للقلق

2020-07-09

استشاري أمراض معدية لـ”متابعات الخليج 365”: الطاعون الدبلي يمكن علاجه ولا داعي للقلق

متابعات الخليج 365 - نورة بن سفران - الرياض

أعلنت الصين عن ظهور حالة من مرض الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا، وحذرت الحكومة من تحول المرض لوباء جديد إذا لم يتم التعامل بحذر للقضاء عليه ورفعت مستوى الخطر للمستوى الثالث.

من جهته قال الدكتور عبدالإله المحيا استشاري الأمراض المعدية لـ”متابعات الخليج 365“: إن هذا المرض البكتيري مسجل مسبقًا، ويظهر في فترات متفاوتة ومناطق مختلفة حول العالم، مضيفًا أنه لم يسبق أن سبّب جائحة أو توسع في الانتشار كما هو الحال في فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد المحيا أن هذه البكتيريا يمكن علاجها باستخدام مضادات حيوية فعالة جدًّا، وأن المرض لا يحمل مؤشرات مقلقة.

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من جانب آخر قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء: إن الطاعون الدبلي في الصين يتم إدارته بشكل جيد، بحسب ما يبدو، ولا يعتبر خطرًا كبيرًا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف: نحن نراقب تفشي المرض في الصين، ونراقب ذلك عن كثب بالشراكة مع السلطات الصينية والسلطات المنغولية.

يذكر أن المرض يصنف كبكتيريا معديه ومميتة في حال لم يتم علاجه بشكل سريع وعاجل، وينتقل للإنسان عن طريق الحيوانات خاصة (الفئران – البراغيث) من خلال اللمس أو الهواء أو حتى عن طريق الإنسان الحامل للمرض وبشكل مباشر.

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