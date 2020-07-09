السعودية اليوم / الصحة السعودية تحذّر المتعافين من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تحذّر المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، تحذيراً هاماً للمتعافين من فيروس كورونا، من تجاهل الاحترازات والزعم بأنهم أصبحت لديهم مناعة ضد الفيروس.

وذكرت صحيفة ” أنحاء” أن العبد العالي وخلال رده على أحد الاستفسارات قال، أن الأبحاث لم تحدد حتى الآن قوة مناعة الشخص، وكم تبقى في جسمه وهل كل المتعافين أصبحت لديهم مناعة وأجسام مضادة تحميهم، وتعتبر مناعة بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن المتعافي إذا تجاهل الاشتراطات الصحية، يمكن أن ينقل الفيروس إلى أفراد عائلته.