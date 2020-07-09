شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن واقعة هزت المملكة.. القبض على جندي يصور مؤخرات النساء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٥ صباحاً (أخبار الخليج 365 )

في واقعة هزت المجتمع، واجه جندي في المملكة المغربية تهمة التحرش بالنساء وتصوير أجزاء من أجسادهن، أثناء سيرهن في الطرق العامة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وكانت سيدتان مغربيتان قد انتبهتا أثناء تجولهما في ساحة "جامع الفنا" الشهيرة بمراكش إلى أن شخصا يتعقبهما وهو يوجه هاتفه النقال نحو مؤخرتيهما، فقامتا بالانقضاض عليه بمساعدة المارة إلى حين حضور رجال الأمن والشرطة السياحية.

واعتقلت الشرطة المتهم وقامت بالاطلاع على هاتفه الخاص لتصدم بعدد كبير من الصور لمؤخرات نساء.

لكن المفاجأة عندما اكتشفت أن ذلك الشخص هو أحد أفراد القوات المسلحة المغربية.

وأمام إصرار السيدتين على متابعة المعني بالأمر، تقرر تسليمه إلى القضاء العسكري بعد الانتهاء من التحقيق معه.



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