«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع مضاعفات كورونا بين الحوامل

قالت وزارة الصحة، إن النساء الحوامل يتأثرن أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت السيدات بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية.

وكشفت الوزارة، عبر إنفوجراف، على حسابها الرسمي بتويتر، اليوم الأربعاء، عن أن الحوامل أكثر تأثرًا من غيرهن بمضاعفات كورونا؛ لأن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن مثل السكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

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وكانت الوزارة كشفت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 220144، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 158050، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2059 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و3211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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