أمانة عسير توقع عقدًا استثماريًّا لإنشاء وتشغيل حديقة للحيوانات بأبها

وقّعت أمانة منطقة عسير، اليوم، عقدًا استثماريًّا بقيمة بلغت 1.400.000 ريال؛ لإنشاء وتشغيل حديقة حيوانات على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة تهدف من خلال المشروع الذي يقع على مساحة ٣٠٠ ألف م٢، إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها تماشيًّا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مشيرًا إلى أن الأمانة وجميع بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح المزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال وفق احتياجات المنطقة الاستثمارية للإسهام في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.

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