أمانة عسير توقع عقدًا استثماريًّا لإنشاء وتشغيل حديقة للحيوانات بأبها

على مساحة ٣٠٠ ألف متر وبتكلفة 1.4 مليون ريال...
وقّعت أمانة منطقة عسير، اليوم، عقدًا استثماريًّا بقيمة بلغت 1.400.000 ريال؛ لإنشاء وتشغيل حديقة حيوانات على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة تهدف من خلال المشروع الذي يقع على مساحة ٣٠٠ ألف م٢، إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها تماشيًّا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مشيرًا إلى أن الأمانة وجميع بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح المزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال وفق احتياجات المنطقة الاستثمارية للإسهام في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. وزارة الصحة توضح آخر موقف للمستشفى الميداني بعسير
بالصور.. كتب رقم جواله على الجدران.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير توقع عقدًا استثماريًّا لإنشاء وتشغيل حديقة للحيوانات بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.