السعودية اليوم / وفاة رئيس الوزراء في الكوت ديفوار المرشح لخلافة واتارا في السلطة



أبيدجان 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو2020 م واس

أُعلن في الكوت ديفوار عن وفاة رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي، بعد مشاركته اليوم في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الرئيس الايفواري الحسن واتارا.

وتأتي وفاة غون كوليبالي، البالغ من العمر 61 عامًا، ومرشح حزب تجمع الجمهوريين من أجل الديمقراطية والسلام، الحاكم في البلاد، لخلافة واتارا في الانتخابات الرئاسية المنتظرة خلال شهر أكتوبر المقبل، أيامًا بعد عودته من رحلة علاجية من فرنسا.

وقد تولى امادو غون كوليبالي عدة حقائب وزارية منها، منصب رئيس وزراء سنة 2017 م.

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