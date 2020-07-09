السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول تسهيل التجارة في مواجهة أزمة كورونا الأحد المقبل



القاهرة 17 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

يعقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP) ورشة عمل يوم الأحد المقبل حول دور تسهيل التجارة في تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية وأهمية اتفاق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مواجهة أزمة فيروس

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له اليوم، إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة تهدف إلى الإسراع من حركة البضائع والإفراج عنها عبر الحدود مما يؤدي إلى تقليص عاملي الوقت والتكلفة في التجارة الدولية.

وأضاف أن الدور الهام الذي تقوم به تسهيل التجارة في مواجهة جائحة كورونا المستجد اتضح من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بالعمل عن بعد وانهاء التعامل بالمستندات الورقية وتطبيق إجراءات التحول الرقمي للإفراج عن السلع الأساسية من المواد الغذائية والطبية وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والصحة وتفعيل إدارة المخاطر وتدعيم استمرارية وترابط سلاسل التوريد الاقليمية وحماية الاقتصاديات العربية وسلامة مجتمعات الاعمال والمستهلكين وسرعة تلبية احتياجات الأسواق العربية وذلك بالتوازي مع تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالإدارات الجمركية.

ويتحدث في الورشة نخبة من الخبراء من منظمة التجارة العالمية والفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إضافة إلى الخبراء من الجامعة العربية والدول العربية.

//انتهى//

00:31ت م

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القاهرة 17 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسيعقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP) ورشة عمل يوم الأحد المقبل حول دور تسهيل التجارة في تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية وأهمية اتفاق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له اليوم، إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة تهدف إلى الإسراع من حركة البضائع والإفراج عنها عبر الحدود مما يؤدي إلى تقليص عاملي الوقت والتكلفة في التجارة الدولية.وأضاف أن الدور الهام الذي تقوم به تسهيل التجارة في مواجهة جائحة كورونا المستجد اتضح من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بالعمل عن بعد وانهاء التعامل بالمستندات الورقية وتطبيق إجراءات التحول الرقمي للإفراج عن السلع الأساسية من المواد الغذائية والطبية وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والصحة وتفعيل إدارة المخاطر وتدعيم استمرارية وترابط سلاسل التوريد الاقليمية وحماية الاقتصاديات العربية وسلامة مجتمعات الاعمال والمستهلكين وسرعة تلبية احتياجات الأسواق العربية وذلك بالتوازي مع تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالإدارات الجمركية.ويتحدث في الورشة نخبة من الخبراء من منظمة التجارة العالمية والفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إضافة إلى الخبراء من الجامعة العربية والدول العربية.//انتهى//00:31ت م0284

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