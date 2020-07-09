السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 50,304 إصابات مؤكدة و 932 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 50,304 إصابات مؤكدة و 932 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصائات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,982,900 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065.

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واشنطن 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 50,304 إصابات مؤكدة و 932 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,982,900 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065.// انتهى //00:04ت م0276

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