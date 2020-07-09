السعودية اليوم / إيقاف 122 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 122 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمحافظة تمنراست أوقفت 81 مهربًا، وصادرت منهم 16 مولدًا كهربائيًا، ومطرقتي ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل أوقف 41 مهاجرًا غير شرعي على متن قوارب تقليدية الصنع، بشواطئ مدن وهران ومستغانم وعين تموشنت، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة غير شرعية.

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