السعودية اليوم / فرع البيئة بحفر الباطن يناقش عدداً من المواضيع البيئية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي



الدمام 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

ناقش مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن المهندس عبدالعزيز اليوسف مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عدداً من المواضيع البيئية التي تهم المحافظة، منها مكافحة التصحر، وحماية الأنواع النباتية المحلية وإكثارها، وسبل زيادة رقعة الغطاء النباتي، واستحداث البرامج الخاصة.

وأوضح الدكتور العبد القادر، أن زيارته تأتي للاطلاع على المشاريع القائمة للمركز بالمحافظة، ووضع الخطط والمشاريع المستقبيلة، لتحقيق الأهداف كتطوير وإدارة المتنزهات الوطنية، وتنمية الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وإجراء الدراسات ودعم الأبحاث البيئية، وحماية وإكثار الأنواع النباتية المحلية والمهددة، ومكافحة الأنواع النباتية الغازية، ورصد ومكافحة التصحر، والإشراف على الإدارة المستدامة للمراعي.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن التصحر من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى التغير في نظامها البيئي، من خلال فقدان التربة قدرتها الإنتاجية، وتدهور الغطاء النباتي بسبب الجفاف والرعي الجائر، منوهاً بأهمية التعاون للقضاء على أسباب التدهور البيئي بالمنطقة، والمملكة بشكل عام.

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23:41ت م

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