اجتماعي / مدير السعودية اليوم تعليم جازان يتفقد الورشة الذاتية لإعادة تأهيل الأثاث المدرسي



جيزان 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020م واس

‫تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم, الورشة الذاتية لإعادة تأهيل وصيانة مقاعد وطاولات الطلاب والطالبات والأثاث المدرسي التابعة للإدارة بمدينة جيزان.

واطلع الدكتور أبوهادي على الورشة ومحتوياتها وقطع الغيار وآلية العمل داخلها التي يقوم عليها طاقم فني سعودي يعمل على صيانة آلات التصوير والمكاتب والدواليب والتجهيزات المدرسية كافة، مقدماً شكره لجميع العاملين بالورشة على جهودهم في تأهيل الأثاث وإعادته بشكل جديد للاستفادة منه داخل المدارس والمكاتب.

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23:20ت م

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