السعودية اليوم / الأرشيف الرقمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون ينظم لعضوية المجلس الدولي للأرشيف (ICA)



الرياض 17 ذو القعدة 1441هـ الموافق 8 يوليو 2020م واس

انظم مركز الأرشيف الرقمي التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، لعضوية المجلس الدولي للأرشيف (ICA).

وسيستفيد المركز من خبرات المجلس الدولي للأرشيف وتنظيم ندوات وفعاليات بالتعاون معه للمهتمين بهذا المجال، وسيطلع العاملون بالمركز على أحدث إصدارات المجلس الدولي للأرشيف والمشاركة في مؤتمراته الدولية وبآرائهم حول علم الأرشيف وتوجهاته المستقبلية، حيث يسعى المركز لتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال.

يذكر أن مركز الأرشيف الرقمي يملك أكثر من مليون مادة سمعية ومرئية ويعد الأرشيف الأضخم في المنطقة.

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23:06ت م

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