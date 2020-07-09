السعودية | “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: إطلاق الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل مأرب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: إطلاق الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 صباحًا, 9 يوليو 2020 م صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء الموافق (8 يوليو 2020م) صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشركة) بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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