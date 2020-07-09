توضيح مهم من حساب المواطن حول الدفعة الـ 32

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للدفعة الـ32 يستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365 وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في حساب متابعات الخليج 365:

في سياق آخر، كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في المسكن وهي كالتالي:

عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب.

أو صك الملكية للسكن باسم المتقدم.

أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

وأوضح الحساب أنه في حال عدم توافر تلك البيانات المطلوبة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس كفرد مستقل.

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طريقة إضافة التابعين على حساب متابعات الخليج 365:

من جهة أخري كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن الخطوات اللازمة لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة من خلال الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى برنامج حساب متابعات الخليج 365 (https://www.ca.gov.sa/)

اختيار “تفاصيل الطلب – بيانات التابعين” لإضافتهم.

الضغط على أيقونة حفظ.

تفاصل الدعم للدفعة الـ31:

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع شهر يونيو الماضي، 1.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 31 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.

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