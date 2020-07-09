التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًّا استهدف المدنيين في مأرب

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التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًّا استهدف المدنيين في مأرب
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء الموافق (٠٨ يوليو ٢٠٢٠م) صاروخًا باليستيًّا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشركة) بمدينة (مأرب).
وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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