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خالد الفيصل يكشف تجربة تأسيس السياحة في السعودية.. انطلقت من عسير
تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عن تجربة تأسيس السياحة في المملكة وانطلاقها من عسير عندما كان أميرًا لها، والصعوبات التي واجهتهم.
وقال الفيصل، خلال لقائه وزير السياحة أحمد الخطيب أمس الأربعاء عبر الاتصال المرئي: إن المجتمع لم يكن يتقبل السياحة في ذلك الوقت، فعملوا على تغيير هذه المفاهيم.
وأشار إلى أن المنتزه الوطني الذي أنشئ في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز قبل أكثر من 4 عقود، والذي كان الأول من نوعه على مستوى السعودية، شكل نواة السياحة في منطقة عسير.
وأكد أن محافظات منطقة مكة المكرمة تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي؛ ما يساعد على المُضي قُدمًا في تنميتها سياحيًّا.
من جانبه، قدّم الخطيب شرحًا لأمير مكة عن خطط وبرامج الوزارة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية، والتي ستقام في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
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