شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يرد على بيان نادي الاتحاد: البيان من شخص واحد وسأوضّح الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من إصدار نادي الاتحاد السعودي، بياناً بشأن ترك لاعب الفريق فهد المولد للمعسكر الاتحادي، ونفي وجود أي متأخرات مالية للاعب، أعرب المولد عن أسفه لما وصلت إليه الأمور مع ناديه.

ونقلت صحيفة ” عاجل ” عن المولد قوله أن البيان الذي صدر عن النادي، لا يمثل في الحقيقة سوى شخص واحد فقط.

وكتب المولد عبر حسابه الشخصي على ” سناب شات ” الحمد لله على كل حال ، عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل ، ولكن بما أن الموضوع انفتح ، سوف أوضح بعض الأمور من البداية للنهاية ، والله يعطي كل إنسان على نيته “.