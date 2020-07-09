شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذّر من جهاز صيني لقياس الحرارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من سلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد “lM-9001″ الذي تنتجه شركة شينغين الصينية، بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم

وقالت الهيئة نقلا عن صحيفة ” عكاظ “، أن الخلل في الطراز “IM-9001″، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية

وأشارت، إلى أنها “اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين”

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وحثّت الهيئة المستهلكين على عدم استخدام الجهاز، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء الجهاز منه لاسترجاع قيمته، وإبلاغ شكاوي وزارة التجارة في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع

ودعت كذلك المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة.