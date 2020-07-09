شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي سيناريوهات العام الدراسي المقبل في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ ، عن ثلاثة سيناريوهات محتملة، للعام الدراسي القادم. وذكرت صحيفة ” سبق ” أن السيناريوهات هي، عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50% ، أو أن يكون هناك تبايناً في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. تابعنا



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