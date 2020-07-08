شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: «تقاضي» مستقبل العمل القضائي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رؤساء محاكم الاستئناف, بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف, وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.
وثمن جهود أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعداً في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكداً أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك قضاة الاستئناف فيها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف, كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم "تقاضي" الذي من المتوقع أن يحقق تحولاً كاملاً في إجراءات التقاضي.
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