شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب رجاء الجداوي يفجر مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٣ مساءً (أخبار الخليج 365)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي في أعقاب وفاتها.

و على الرغم من الأنباء القوية التي طاردت الدكتور محمد خالد - الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي - معلنة وفاته ، إلا أنه خرج بنفسه ليعلن أنه بخير.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ونفى "خالد" ما تردد قائلا: هذه شائعة .. أنا بخير ، وصحتي تتحسن بعد إصابتي بـكورونا ولم يحدث لي شيء.

وأضاف: قالوا إنني توفيت بعد تعاملي مع الفنانة رجاء الجداوي وهذا غير صحيح .. تعافيت من الفيروس .. وأصبحت بصحة جيدة ونزلت إجازة بشكل طبيعي.



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