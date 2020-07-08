شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد من يكون.. رئيس عربي وحيد رفض التوقيع على اعدام "صدام حسين" ولم يخشى من "أمريكا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٢ مساءً (أخبار الخليج 365)

رغم مرور اكثر من13سنة على اعدام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين الا ان ردود الافعال والمواقف تجاه اعدامه ما زالت تتوالى حتى اللحظة.

جيمس بايكر اشهر رجال السياسة في أمريكا تحدث في مقابلة اجرتها قناة العربية قائلاً: "انه وخلال التصويت في مجلس الامن على قرار اعدام صدام فان الرئيس اليمني السابق علي عبد صالح رفض القرار وصوت”بلا” اضافة الى كوبا والصين امتنعت عن التصويت فيما باقي الدول في مجلس الامن وافقت".

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وكشف بايكر انه "بعد قرار اليمن عرضنا عليهم ملايين الدولارت لتغيير موقفهم الا انهم رفضوا وبعد ذلك هددناهم بقطع مبلغ 250 مليون دولار كانت تأخذها اليمن كمساعدات سنوية من أمريكا وفعلا تم قطع هذه المساعدات بعد ان استمرت في رفضها للقرار.الف





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