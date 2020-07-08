شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدوا مصير "الدويلة" اليوم بعد إساءته للسعودية في مكالمة القذافي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٩ مساءً (أخبار الخليج 365)

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حبس النائب السابق ناصر الدويلة لمدة عام في قضية إساءة استعمال الهاتف والمشاركة في الحملات الإعلامية.

ووفقا للدويلة نفسه فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه سنة عن جنحة الحملات الإعلاميه وإساءة استعمال الهاتف، وأيدت براءته من تهمة الإساءة للعلاقات مع السعودية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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بينما قالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ ”المسيئة للمملكة“.



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